Küresel Sivil Toplum Kuruluşu ActionAid, Gazze saat başında üçten fazla kadının öldürüldüğünü söyledi

11 Aralık 2023 15:49 Güncelleme: 15:52

ActionAid'e göre, Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları benzeri görülmemiş düzeyde şiddete maruz kalıyor ve kuşatma altındaki bölgeyi şu anda kadınlar için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline getiriyor. Gazze'de her saat üçten fazla kadının öldürüldüğü belirtiliyor. Bölgedeki doktorlar, her 60 dakikada en az iki annenin, her iki saatte ise yedi kadının öldürüldüğünü ifade ediyor.