Küresel Sivil Toplum Kuruluşu ActionAid, Gazze saat başında üçten fazla kadının öldürüldüğünü söyledi

ActionAid'e göre, Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları benzeri görülmemiş düzeyde şiddete maruz kalıyor ve kuşatma altındaki bölgeyi şu anda kadınlar için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline getiriyor. Gazze'de her saat üçten fazla kadının öldürüldüğü belirtiliyor. Bölgedeki doktorlar, her 60 dakikada en az iki annenin, her iki saatte ise yedi kadının öldürüldüğünü ifade ediyor.

Küresel Sivil Toplum Kuruluşu, ActionAid'e göre, Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları benzeri görülmemiş düzeyde şiddete maruz kalıyor ve kuşatma altındaki bölgeyi şu anda kadınlar için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline getiriyor.

Yardım grubunun Al Arabiya English'e yaptığı açıklamada, Gazze'de her saat üçten fazla kadının öldürüldüğü belirtildi.

ActionAid'e göre, Gazze'deki kadınlar ve kızlar korkunç bir oranda öldürülüyor ve yaralanıyor; temel yiyecek, su ve sağlık yardımı alamıyor ve büyük psikolojik baskı ve travma yaşıyor.

ActionAid Filistin Savunuculuk ve İletişim Koordinatörü Riham Jafari, açıklamasında, "Bu şiddette anlamsızca öldürülen kadın ve kızların sayısı her geçen saat artıyor. "Gazze şu anda kadın veya kız çocukları için dünyanın en tehlikeli yeridir.'' dedi.

Bölgedeki doktorlar örgüte, kuşatma altındaki bölgede her 60 dakikada en az iki annenin öldürüldüğünü, her iki saatte ise yedi kadının öldürüldüğünü söyledi.

İsrail'in, Hamas militanlarının 7 Ekim'de güney İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Gazze'ye savaş açmasından bu yana 5.000'den fazla kadın öldürüldü.

Çatışmalarda 17.500'den fazla kişi öldürüldü; bunların neredeyse yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Savaş sırasında hamilelik ve doğum

Sivil Toplum Kuruluşu, Gazze'de yaklaşık 50.000 kadının hamile olduğunu söyledi.

Her gün yaklaşık 180 anne adayı, kısırlaştırma, anestezi veya ağrı kesici olmadan sezaryen ve acil ameliyatlara girerektıbbi bakım olmadan doğum yaparak hayatlarını tehlikeye atıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki El Awda hastanesindeki bir ebe, ActionAid'e, İsrail bombardımanlarının ortasında düzinelerce hamile Filistinli kadının doğum yaptığını söyledi.