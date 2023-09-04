Küresel Seyahat Acenteleri Konferansı'ndan Çin Turizmi İle İlgili İyimser Görüşler

Yabancı seyahat acentesi temsilcileri, Çin'in turizm sektörü hakkında son derece iyimser olduklarını ve Çin'in turizm pazarından daha fazla yararlanmaya istekli olduklarını ifade etti. Küresel Seyahat Acenteleri Konferansı'na katılan temsilciler, sektörle ilgili görüşlerini dile getirdi.

1. Küresel Seyahat Acenteleri (Tianjin) Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

5. Çin'deki turizm faaliyetlerinden çeşitli görüntüler

Yabancı seyahat acentesi temsilcileri, Çin'in turizm sektörü hakkında son derece iyimser olduklarını ve Çin'in turizm pazarından daha fazla yararlanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Cumartesi günü Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'nın önemli bir etkinliği olan Küresel Seyahat Acenteleri Konferansı'na katılan temsilciler, sektörle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Şu anda Çin'in turizm sektöründe, insanların buraya özgü yaşam tarzının tadını çıkarmak ve unutulmaz anılar oluşturmak için daha fazla deneyim aradıklarını görüyoruz. Bu nedenle Tianjin de dahil olmak üzere Çin, aynı amaca yönelik olarak yüksek kaliteli kalkınma, üst düzey konaklama ve kaliteli turizm hizmetleri sunmayı hedefliyor."

"Çin pazarının uygulamalar sayesinde her geçen gün yeni bir trend yakaladığını görüyorum. Artık her şey elektronik. Çin pek çok fırsat sunan, çok güzel bir ülke. O halde neden olmasın? Pazarı açmayı deneyebilir, bu şansı elde edebiliriz."

"Pandemi sonrası toparlanma döneminde turizmin geliştirilmesi ve işbirliği için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Turizmi geliştirmek için birlikte çalışmak üzere büyük bir potansiyel görüyorum. Bu fırsat değerlendirilirse daha fazla insan Çin'i tanıyabilir ve ne kadar harika bir ülke olduğunu keşfedebilir. Ayrıca turizmin gelişmesine katkı sağlamak üzere diğer kurumlarla karşılıklı fayda sağlayacak işbirliği yapma potansiyeli de beni heyecanlandırıyor."

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Pazar günü sona eren 13. Çin Turizm Endüstrisi Fuarı'nda kültür ve turizm sektöründe uluslararası işbirliği ve endüstriyel inovasyon vurgusu yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)