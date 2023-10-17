Küre ilçesinde 2. Etap TOKİ konutları için sözleşme imzalandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yapılacak olan 2. etap TOKİ konutları için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Projenin hızlı bir şekilde başlaması için çaba sarf eden Küre Belediye Başkanı teşekkürlerini iletti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yapılacak olan 2'nci etap TOKİ konutları için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu'nun Küre ilçesinde yapılacak olan "Kastamonu İli Küre İlçesi Saman Mahallesi 2. Etap 118 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Hızlıca yapımına başlanacak olan TOKİ 2'nci etap projesinin ilçeye kazandırılmasında yoğun çaba sarf eden Küre Belediye Başkanı Salih Turan, yaptığı açıklamada, "TOKİ binalarının memleketimize kazandırılmasında emeği geçen bütün devlet büyüklerimize bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. TOKİ Konut Projemiz 7 bloktan oluşup, 36 adet 3+1 daire, 82 adet 2+1 daire toplamda 118 daire olarak yapılacaktır. İnşallah kısa sürede inşaatlar tamamlanarak vatandaşlarımızın evlerine kavuşması sağlanır. Güzel ilçemize ve saygıdeğer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KASTAMONU