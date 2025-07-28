Küre Enstitüsü Başkanlığına Hüseyin Mesut Alver getirildi

Alver, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Bölümünde yüksek onur derecesi ile mezun olmuştu.

Geçmiş hayatından ulusal ve uluslararası bir çok yapıda üst düzey idarecilik yapan Alver , direktör , genel müdür yardımcısı ve genel müdür gibi ünvanlar ile iş hayatını sürdürdü.Son olarak mevcut faaliyetlerine ek nitelikte Küre Başkanlığı görevine getirilen Alver , Ortadoğu ve Afrika alanında da radikal terör örgütleri , istihbarat çalışmaları , uluslararası güvenlik ve kriz yönetimi gibi alanlarda son zamanlarda TESPAM bünyesinde analizler yapıyordu.

KÜRE Enstitüsü, uluslararası güvenlik mimarisinde yaşanan çok boyutlu dönüşümlere entegre, milli ve yenilikçi analizlerle katkı sunmayı amaçlıyor. Enstitü, sadece akademik üretimle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda karar alıcı kurumlara rehberlik eden politika belgeleri, stratejik raporlar ve saha analizleri hazırlayacak.

ÇALIŞMA ALANLARI VE VİZYON

KÜRE, faaliyetlerini Enstitü Başkanı Hüseyin Mesut ALVER'e bağlı dört ana çalışma grubu başkanlığı üzerinden yürütecek:

Küresel Tehditler ve Terörizm Araştırma Grubu

Kriz Stratejileri ve Müdahale Politikaları Grubu

Jeostrateji ve Kritik Kaynaklar Güvenliği Grubu

Dezenformasyonla Mücadele ve Algı Güvenliği Grubu

Enstitü, bu gruplar aracılığıyla yalnızca askeri güvenlik değil, aynı zamanda psikolojik, siber, diplomatik ve toplumsal güvenlik başlıklarında da disiplinlerarası bir anlayış geliştirmeyi hedefliyor.

Alver: "KÜRE, güvenlik kavramına yeni bir meridyen getiriyor"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan KÜRE Enstitüsü Başkanı Hüseyin Mesut Alver, Enstitü'nün vizyonunu şu sözlerle aktardı:

"Güvenlik artık yalnızca silahlı tehditle olmuyor , algı mühendisliği, medya manipülasyonu, siber saldırılar ve toplumsal kutuplaşma gibi çok katmanlı risklerle şekilleniyor. KÜRE, bu yeni döneme cevap vermek için kuruldu. Biz, güvenliği bir sınır çizgisi yerine bir zihniyet meselesi olarak görüyoruz."

Alver, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel düzeyde karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerine karşı yerli ve entegre stratejiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Açıklamasında özellikle dezenformasyonla mücadele, istihbarat stratejileri ve genç kuşakların güvenlik okuryazarlığı konularına vurgu yaptı.

ARKA PLAN VE AKADEMİK DERİNLİK

KÜRE'nin kuruluşunda etkili olan temel motivasyonlar arasında; hibrit savaşlar, düzensiz göç, su ve enerji güvenliği, terör örgütlerinin dijital evrimi ve uluslararası hukuk bağlamında istihbarat rejimleri yer alıyor. Enstitü, bu konularda hem Türkçe hem İngilizce yayınlar çıkararak küresel tartışmalara katkı sunmayı planlıyor.

KADRO VE AKADEMİK İŞBİRLİKLERİ

Enstitü bünyesinde oluşturulan bilim kurulu, emekli diplomat ve bürokratlar, akademisyenler, güvenlik uzmanları ve istihbarat çalışmaları hususunda yetkin danışmanlardan oluşuyor. KÜRE ayrıca üniversitelerle protokoller, STK'larla stratejik iş birlikleri ve medya kuruluşlarıyla kamuoyu farkındalığını artıracak projeler geliştirmeyi planlıyor.

İLK YAYIN VE FAALİYET TAKVİMİ YAKINDA AÇIKLANACAK

KÜRE Enstitüsü'nün ilk stratejik raporunun, uluslararası terör örgütlerinin Ortadoğu ve Afrika'da yeni yapılanmalarına dair bir saha analizi olacağı öğrenildi. Enstitünün faaliyet takvimi ve çalışma grubu başkanlarının isimlerinin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Alver'in , Enstitü Basın Müşavirliği görevine Süleyman Kurt'u ve kritik bir çalışma alanı olan Türk Devletleri ile İlişkiler Koordinatörlüğüne ise yıllardır o bölgede siyasi ve ticari faaliyetlerde bulunan Serkan Yıldırım'ı ataması dikkat çekti.