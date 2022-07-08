Kurbanlık Fiyatları 2022: Büyükbaş kurbanlık fiyatları

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizerek, küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 TL'den kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti.

2022 KURBAN FİYATLARI

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2 bin 500-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Et tedarikinde sıkıntı yaşanmaması ve hayvan sayısının azalmaması için doğurganlık özelliği kaybolmamış dişi sığırların kesilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Doğan, "Damızlık vasfı taşıyan ve doğurganlık özelliği olan dişi hayvanların kesilmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu hayvanlara milli servet gözüyle bakmamız gerekiyor. Erkek kurbanlıklarda ise yaşını tamamlamamış hayvanları kesmesinler. Kurbanlık vasfını taşımayan hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Alıcı ve satıcılara tavsiyemiz; damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkileri olduğunu unutmamalarıdır" diye konuştu.

Öte yandan Samsun'da 25 bin büyükbaş, 20 bin civarında da küçükbaş kurbanlığın bulunduğu belirtildi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı