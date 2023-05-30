Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla beraber Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Kurban kesmek vacip mi? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

Kurban kesmek farz mı? sorusu merak ediliyor. Müslüman aleminin en önemli zamanları arasında yer alan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla birlikte arama motorlarında Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Kurban kesmek vacip mi? soruları araştırılmaya başladı. Peki, Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Kurban kesmek vacip mi?

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri: