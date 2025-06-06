Kurban kesilince kılınan namaz! Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?

Kurban kesilince kılınan namaz! Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?
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Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, "Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?" ve "Kurban kesilince kılınan namaz nasıl kılınır?" sorularına yanıt arıyor. Kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen birçok kişi bu özel güne dair detayları öğrenmek istiyor.

Kurban kesimi sonrası yapılacak ibadetler arasında yer alan kurban kesilince kılınan namaz, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle "Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?" sorusu bayram sabahı en çok sorulanlar arasında yer alıyor. Peki, Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.

KURBAN NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban kesildikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişiler de, abdest aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra da;

1.Rekat: Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunmaya başlar. Daha sonra da Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet uzunluğunda çeşitli ayetler okunur. "Allahu Ekber" denir ve ardından da Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ise üç defa denir. Rükûdan doğrulur ve "Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel Hamd" denir. Daha sonra ise, "Allahu Ekber" denir ve ardından da secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denilerek doğrularak oturulur. Daha sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve ardından secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama doğru durulur. Ardından besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunur. Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet kadar uzunlukta istenen ayetler okunur. "Allahu Ekber" denilerek Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa denir. Rükûdan doğrularak da "Semi Allahu limen hamide ve Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra da secdeye gidilir. Oturarak Allâhumme Bârik ve Rabbenâ, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola doğru selam vererek namaz tamamlanır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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