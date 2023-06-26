Dindeki bu yorumların farklılıkları mezheplere ve kişisel tercihlere göre değişebilir. Bazı İslam alimleri, kurban kesmek isteyen kişinin kurban kesmeden önce traş olmasının veya tıraş olmanın bir sakıncası olmadığını belirtirler. Peki, Kurban kesecek kişi traş olabilir mi? Kurban Bayramı'ndan önce traş olmak caiz mi Diyanet? İşte detaylar…

KURBAN KESECEK KİŞİ TRAŞ OLABİLİR Mİ?

Traş olmak kişinin temiz ve düzenli görünmesini sağlayan bir eylemdir ve bu, ibadetin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez. Ancak bazı İslam alimleri ise traş olmanın kurban kesmeye engel olabileceğini savunurlar. Onlara göre, kurban kesmek isteyen bir kişi kesimden önce traş olursa, kurban kesme eylemini gerçekleştirmek için gerekli olan "ihrama girmek" adımını atlamış olabilir. İhram, kurban kesme ibadetinin bir parçası olan belirli bir niyet ve hazırlık sürecidir ve bu sürecin tamamlanması gerekmektedir.

KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE TRAŞ OLMAK CAİZ Mİ?

Traş olmanın kurban kesmeye engel olup olmadığı konusu farklı İslam alimleri arasında tartışmalı bir konudur. Bu nedenle, kişinin yerel din otoritesine veya alimlere danışması en doğrusudur. Böylece kişi, kendi durumu ve yerel uygulamalar hakkında daha doğru bir yönlendirme alabilir. Hadis-i şerifler hacca gitmeyecek olanlardan kurban kesmek isteyenlerin, Zilhiccenin başından kurban kesecekleri ana kadar (ki, on gün eder) saçlarını ve tırnaklarını kesmemelerini ister. Bunun hikmeti şöyle izah edilir: Kurban kesecek kişi, sanki kendisini azaba layık ve günahkâr gördüğü, günahlarına karşılık kendisini de öldüremeyeceği için, kendisinin fidyesi olarak kurban kesmektedir. Vücudundan kıl ve tırnak kesmemekle, en küçük parçalarının dahi, kurbanın parçaları, tüyleri ve tırnakları karşılığında ateşten azâd olmasını sağlayacaktır (Nevevî, Serhu Müslim, (1407) XNI/148; Münavî 1/363; Davudoğlu, IX/243). Bu elbette bir izah biçimidir. Böyle olmayabilir de. Hatta bu talebin şimdilik anlamadığımız başka hikmetleri de bulunabilir. Rasûlüllah'ın böyle söylediği sabit olduktan sonra Müslümana düşen, hareketini ona göre ayarlamaktır