Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları! - Haberler

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Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu yıl kurban fiyatlarını açıkladı. 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini duyuran Erbaş, kurban fiyatları ne kadar olacağını söyledi. Peki, 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!

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KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Erbaş, törende yaptığı konuşmada "Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke 354 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Daha fazla mazlum kardeşimizin yüzlerini güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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NERELERDEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK?

Yapılan duyuruya göre kurban bağışları, bagis.tdv.org adresinden, mobil bağış uygulamasından, Banka/PTT şubelerinden ve Müftülüklerden yapabilecek. Bağışlar için son tarih ise 9 Temmuz olarak belirlendi.

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