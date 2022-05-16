Kurban Fiyatları 2022: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban fiyatı ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar, kaç TL'den başlıyor? - Haberler

Kurban fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da her yıl olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülürken geçen yılki fiyatların ortalama olarak ikiye katlanacağı düşünülüyor. Peki, Kurban Fiyatları 2022: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban fiyatı ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar, kaç TL'den başlıyor? Kurban fiyatları ne kadar olacak? İşte büyükbaş kurban fiyatları ve Küçükbaş kurban fiyatları!

KURBAN FİYATLARI 2022

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları da tekrar gündeme geldi. Fiyatların geçen yıla göre ikiye katlanacağı öngörülüyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi. Bu öngörü de geçen yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.

"BÜYÜKBAŞ 60-70 BİN, KÜÇÜKBAŞ 3-4 BİN OLUR"

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.

İKİYE KATLANACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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