Kurban Fiyatları 2022: Bu sene kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurban fiyatı ve Büyükbaş kurban fiyatı ne kadar, kaç TL'den başlıyor? - Haberler

Kurban fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da her yıl olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülürken geçen yılki fiyatların ortalama olarak ikiye katlanacağı düşünülüyor. Peki, Kurban Fiyatları 2022: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban fiyatı ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar, kaç TL'den başlıyor? Kurban fiyatları ne kadar olacak? İşte büyükbaş kurban fiyatları ve Küçükbaş kurban fiyatları!

KURBAN FİYATLARI 2022

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2 bin 500-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

"BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 20-25 BİN TL ARASINDA"

Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.

"DAMIZLIK VASFI TAŞIYAN DİŞİLERİN KESİLMEMESİNE DİKKAT EDELİM"

Et tedarikinde sıkıntı yaşanmaması ve hayvan sayısının azalmaması için doğurganlık özelliği kaybolmamış dişi sığırların kesilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Doğan, "Damızlık vasfı taşıyan ve doğurganlık özelliği olan dişi hayvanların kesilmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu hayvanlara milli servet gözüyle bakmamız gerekiyor. Erkek kurbanlıklarda ise yaşını tamamlamamış hayvanları kesmesinler. Kurbanlık vasfını taşımayan hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Alıcı ve satıcılara tavsiyemiz; damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkileri olduğunu unutmamalarıdır" diye konuştu.

Öte yandan Samsun'da 25 bin büyükbaş, 20 bin civarında da küçükbaş kurbanlığın bulunduğu belirtildi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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