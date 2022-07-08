Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti nasıl, kaç kişiye dağıtılmalı? Diyanet kurban eti dağıtımı hakkında soruları yanıtladı!

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır? soruları gündemde. Kurban ibadetini yerine getiren birçok Müslüman kurban nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban etinin dağıtımı hakkında sorulara verdiği yanıt merak ediliyor. Bayramın ilk günü kurban kesim işlemlerini tamamlayıp üzerlerine düşen payı alan vatandaşlar kurban etinin kaçta kaçının dağıtılacağını merak ediyor.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

KURBAN NASIL DAĞITILIR, KAÇA BÖLÜNÜR, KİMLERE VERİLİR?

Kurbanda hayvanın eti yaklaşık olarak 3'e ayrılmalıdır. Üçte birlik kısım, aile bireyleri içindir. Diğer üçte biri akraba ve komşulara pay edilir. Kalan son kısım ise fakir ve ihtiyacı olanlara dağıtılır. Kurbanı kesen kişi zenginse, tamamını ya da çoğunu fakirlere dağıtması uygun görülür. Orta halli veya kabalalık bir aile ise çoğunu evinde kendi için bırakabilir. Kurban etinin derisinin ve etinin satılıp para kazanılması mekruhtur. Bu nedenle bu deriler sadece bağış olarak gönderilebilir, hayır işlerinde kullanılabilir. Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum üçte birini tasadduk, üçte birini dostlara ikram, üçte birini de evde alıkoymaktır (Kâsânî, a.g.e., V, 81; el-Fetâva`l-Hindiyye, V, 300). Kurbanlık yapmak üzere satın alınan bir hayvan satılıp yerine başka bir hayvan almak câizdir. Eğer paradan arta kalan olursa tasadduk edilir (Serahsî, a.g.e., XII, 13).

KURBAN HİSSE SAYISI KAÇ OLMALI? TEK SAYI ŞARTI VAR MI?

Özellikle büyükbaş hayvanı kurban etmek isteyenler, hisseli olarak yapabilirler. Ortaklaşa kurban kesiminde, ortakların sayısının tek veya çift olması gerekli değildir. Büyükbaş bir hayvanı yedi ortak kesebileceği gibi, yedinin altındaki sayıda ortak da kesebilir. Yeter ki ortaklardan herhangi birisinin hissesi yedide birden az olmasın. Aksi halde, bu durumdaki ortağın kurbanı geçerli olmaz. Ayrıca ortaklar yediden az ise, bu durumda, her bir ortağın kurbanın yedi hissesinden kaçına ortak olduğu da önceden belirlenmelidir.

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