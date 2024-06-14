Kurban eti kimlere dağıtılmaz? Kurban eti kimlere verilmeli? Diyanet'e göre kurban eti nasıl paylaştırılmalı?

Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban etinin kimlere dağıtılması gerektiğini araştırıyor. Kurban Bayram'ında Müslümanlar ihtiyaç sahipleriyle kurban etlerini paylaşırlar. Bu nedenle, Kurban etinin kimleri dağıtılıp dağıtılmayacağı aratılıyor. Peki, Kurban eti kimlere dağıtılmaz? Kurban eti kimlere verilmeli? Diyanet'e göre kurban eti nasıl paylaştırılmalı?

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMELİ?

Kurban eti öncelikle, ihtiyaç sahiplerine ve kurban kesemeyen kişilere verilmelidir.

DİYANET'E GÖRE KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞTIRILMALI?

Üçe Bölünmesi: Kurban etinin üçe taksim edilmesi önerilmektedir:

Bir Bölüm: Kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmalı.

Bir Bölüm: Akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmalı.

Bir Bölüm: Evde yenmeli?