Kurban bayramında A101 açık mı, kapalı mı olacak? A101 bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 marketlerinin çalışma saatleri ve Cuma namazı sonrası açılış saatleri hakkında bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor. Peki, Kurban bayramında A101 açık mı? A101 Kurban bayramında açık mı, kapalı mı olacak? A101 bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kurban bayramında A101 açık mı?Kurban bayramında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aktif olarak arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. A101 zincir marketlerinin bayramdaki mesai saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban bayramında A101 açık mı? A101 Kurban bayramında açık mı, kapalı mı olacak? A101 bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KURBAN BAYRAMINDA A101 AÇIK MI?

A101 marketlerinin çalışma saatleri bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle A101 saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.30'da kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde A101 saat 09.00 - 21.30 saatleri arasında açıktır. Buna göre A101 saat 21.30'de kapanmaktadır.

A101 CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri normal günlerde 09.00 açılış saatidir. Kapanış saati ise 21.30'dur. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde işlemektedir. A101 Marketlerinde öğle tatili bulunmamaktadır fakat Cuma günler Cuma namazı için bazı şubeler kapalı olabilmektedir. Cuma namazından sonra yaklaşık olarak saat 13:30 civarında tekrardan hizmet vermeye başlamaktadır. Fakat bu durum şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir.