Resmi tatiller arasında yer alan Kurban Bayramına kaç gün kaldı araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından bayram tatilinin ilk günü araştırılıyor. Kurban bayramına kalan süre merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramına ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Tatil açıklamasının ardından Kurban Bayramına kaç gün kaldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 9 günlük tatilde gidilecek yerleri araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramına ne kadar kaldı? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramının ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelmektedir. Toplam 4 gün sürecek bayramın son günü 1 Temmuz Cumartesi günüdür.