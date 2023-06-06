Kurban Bayramına kaç gün kaldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Kurban Bayramına kaç gün kaldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramının 1. günü bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelmektedir.