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Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023?

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023?

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Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber Kurban Bayramına kaç gün kaldı? sorusu merak konusu oldu. Peki 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban bağış fiyatları 2023 ne kadar? Kurban hisse fiyatları 2023 ne kadar? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

İslam dinindeki önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı yaklaştıkça, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban fiyatları 2023? sorularına cevap aranıyor. Peki bu sene Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte tüm soruların cevapları…

30 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Kurban Bayramına 30 gün kaldı.

2023 yılında Kurban Bayramı tatili 4 gün. Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk geliyor.

2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin sıklıkla araştırdığı bir başka konu ise Kurban Bayramı 2023 emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu.2023 yılında Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi. Kurban Bayramı 28 Haziran günü başlarken emekli ikramiyesinin 21 Haziran tarihinde emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023?

KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfı 2023 yılı kurban bağış fiyatlarını 5950 TL olarak belirledi. Buna göre 2023 yılında Türkiye Diyanet Vakfına kurban hissesi bağışlamak isteyenler 5950 TL ödeyecek. İHH ise 2023 kurban bağış fiyatını 3 bin 700 TL olarak belirledi.
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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