Kurban Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, son günü hangi gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Tatil hangi gün bitecek? İş başı hangi gün yapılacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı son günü hangi gün? merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, son günü hangi gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Tatil hangi gün bitecek? Ayrıntılar yazımızda...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün : 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün : 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün : 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün : 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI SON GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 4. günü 1 Temmuz Cumartesi 2023 tarihine denk gelmektedir. Yani yarın 1 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı'nın son günü olacaktır.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bayram tatili 2 Temmuz Pazar günü sona erecek. 3 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapılacak.