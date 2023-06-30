Kurban Bayramı kaç gün, son günü hangi gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Tatil hangi gün bitecek?
Gündem Haberleri
Kurban Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, son günü hangi gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Tatil hangi gün bitecek? İş başı hangi gün yapılacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı son günü hangi gün? merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün, son günü hangi gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Tatil hangi gün bitecek? Ayrıntılar yazımızda...
- Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı
- Kurban Bayramı 1. Gün : 28 Haziran Çarşamba
- Kurban Bayramı 2.Gün : 29 Haziran Perşembe
- Kurban Bayramı 3.Gün : 30 Haziran Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün : 1 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 4. günü 1 Temmuz Cumartesi 2023 tarihine denk gelmektedir. Yani yarın 1 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı'nın son günü olacaktır.
Bayram tatili 2 Temmuz Pazar günü sona erecek. 3 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapılacak.