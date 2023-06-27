Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlar? Kurbanda Teşrik Tekbiri ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri nedir, okunuşu nasıl? Teşrik Tekbiri arapça yazılış

Kurban Bayramı, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olup 28 Haziran Çarşamba günü kutlanacak. İslam'ın beş şartından biri olan kurban ibadeti, Kurban Bayramı kapsamında yerine getirilerek büyük bir değer taşır. Bu sebeple, Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? sorusu da merak edilip araştırılmaktadır. Peki, Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlar? Kurbanda Teşrik Tekbiri ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri nedir, okunuşu nasıl? Teşrik Tekbiri arapça yazılışı nedir?

Kurban Bayramı, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olup 28 Haziran Çarşamba günü kutlanacak. Kurban ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olarak yerine getirilir ve Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen ibadetler büyük bir değere sahiptir. Peki, Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlar? Kurbanda Teşrik Tekbiri ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri nedir, okunuşu nasıl? Teşrik Tekbiri arapça yazılışı nedir?

2023 KURBAN BAYRAMI TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazından başlayarak kurban bayramının 4. günü ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra okunur. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri ise 27 Haziran Salı günü sabah namazından itibaren başlıyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, OKUNUŞU NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

İşte teşrik tekbirinin okunuşu:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"