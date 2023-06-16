Kurban Bayramı tatiliyle Kemer'de yerli turist hareketliliği başladı

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla ilçedeki tesislerin yüzde 80 dolu olduğunu ve bayram tatilindeki iç pazar hareketliliğiyle doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kemer'de şu anda Avrupa ve Rusya'dan gelen turistlerin yoğun olduğunu belirten Yorulmaz, bayram tatilinde genel dolulukların yaklaşık yüzde 30'unun iç pazardan oluşacağını düşündüğünü ifade etti.

KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli tatilci hareketliliği başladı. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, ilçedeki tesislerin şu anda yüzde 80 dolduğunu, bayram tatilindeki iç pazar hareketliliğiyle doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Türk turizminin önemli destinasyonlarından Kemer'de otellerdeki yerli ve yabancı turist hareketliliği artıyor. İlçede şu anda tatil yapan turistlerin çoğunu Avrupa ve Rusya'dan gelenler oluştururken, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün açıklanmasının ardından otellerdeki yerli turist rezervasyon rakamlarında artış gözlendi. KETAV Başkanı ve turizmci Volkan Yorulmaz, ilçede genel olarak doluluk oranlarının yükselmeye başladığını ve bayram öncesinde de bunun hissedildiğini aktardı. Turizmcilerin zor bir dönemi daha geride bıraktığını belirten Yorulmaz, "Zor bir nisan ve mayıs ayı geçirmiştik. Fakat haziran ayıyla birlikte hareket başladı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla iç pazarın da hareketlenmesi dolulukların yüzde 100'e geleceğini şimdiden gösterdi. Hemen hemen bütün tesislerimiz yüzde 80 civarında şimdiden dolu diyebiliriz" dedi.