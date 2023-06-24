Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Ege'de trafik yoğunluğu yaşanıyor

Tatilin başlamasıyla İzmir ve Aydın'daki kara yollarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. İstanbul yönünden Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizm merkezlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, İzmir-Aydın Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor. Söke'de de ilçe girişinde bulunan Argavlı Mahallesi ile Asri Mezarlık arasındaki yaklaşık 9 kilometrelik bölümde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.