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Kurban Bayramı Tatilinde Muğla ve Aydın'da Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Kurban Bayramı Tatilinde Muğla ve Aydın'da Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Turizm Haberleri

Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerini tercih eden yerli turistler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden ayrılan tatilciler, Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Novada Kavşağı'nda araç sayısının artmasıyla ulaşım durma noktasına geldi. Dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken ters istikamette ise araç sayısının azlığı dikkati çekti. Jandarma ve polis, trafiğin aksadığı noktalarda denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerini tercih eden yerli turistler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden ayrılan tatilciler, Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Novada Kavşağı'nda araç sayısının artmasıyla ulaşım durma noktasına geldi.

Dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken ters istikamette ise araç sayısının azlığı dikkati çekti.

Jandarma ve polis, trafiğin aksadığı noktalarda denetimlerini artırdı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Turizm

Kurban Bayramı Tragger Muğla Aydın Turizm Haberler

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