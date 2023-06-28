Kurban Bayramı Tatilinde Karavan ve Çadır Kampları Tercih Ediliyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle doğayla iç içe ve ekonomik bir tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Kuzey Ege'deki karavan ve çadır kamp alanlarını tercih etti. İşletmeci Atilla Altın, kapasitenin yüzde 90'a yaklaştığını ve bayramda daha fazla kişi beklediklerini söyledi.

SEFER TALAY

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle doğayla iç içe ve ekonomik bir tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Kuzey Ege'deki karavan ve çadır kamp alanlarını tercih etti. İşletmeci Atilla Altın, "Şu an kapasitemiz yüzde 90'a yaklaşıyoruz. 500 kişi var aşağı yukarı. Tabi bayram başlayınca daha çok kişi gelecek. Onu bekliyoruz. Kimisi işte bayramda ailesi ile beraber geçirdikten sonra buraya gelecek. Ama, doluluk oranımız gayet iyi. Biraz daha da yerimiz var. Herkesi bekliyoruz. İyi tatiller diliyoruz" dedi.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yurttaşlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan alandaki çadır ve karavan kamplarını tercih ediyor. Burhaniye'deki Altın Kamp'ta konaklayanların sayısı 500'ü bulduğu belirtildi.

"EDREMİT KÖRFEZİ'NDEKİ BURHANİYE ÖREN'İ TANITMAK İSTİYORUZ"

Bayram tatili dolayısıyla körfeze gelen tatilciler kuş ve böcek sesleri arasında ağaçların gölgesinde tatil yapmaktan mutlu olduklarını söylerken, kamp işletmecisi Atilla Altın, 500 kişiyi ağırladıklarını anlattı ve bayram için de yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

Dokuz yıldan beri kampa geldiklerini anlatan Yakup Akgün, 2014 yılından beri Altın Kamp'a geliyoruz. Burada, her şey güzel. Doğa kuş sesi, cıvıltı sesleri, insanların neşesi güler yüzü hiç değişmedi. Herkesi Altın Kampa bekliyoruz" dedi.

Ozan Köse de "Biz Ankara'dan geliyoruz Altın Kamp için. İlk deneyimimizdi bizim için. Doğanın ormanın içinde güzel bir deneyim oldu. Üçüncü günümüz ve bir hafta daha burada kalacağız. Kızımın içinde ilk kamp deneyimi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok keyifliyiz" diye konuştu.

Kampa gelen Hasan Uslu ise "Buraya üçüncü gelişimiz. Geçen bayramda da buradaydık. Bizim için bayramda en iyi yerin burası olduğunu düşündük. Temiz hava. Gölgelik çok güzel. Buradaki ağaçlar muhteşem. İkinciyedir geliyoruz. Bayıldık buraya. Bursa'dan geliyoruz. Yakın bize. Gelişimiz buraya rahat oluyor. Bayramda en iyi yerin burası olacağını düşündük" dedi.

İşletmeci Atilla Altın, "Altınkampta bizim sezonumuz biraz yavaş başladı. Ama şimdi bayramla beraber hızlanıyor. Şu an kapasitemiz yüzde 90'a yaklaşıyoruz. 500 kişi var aşağı yukarı. Tabi bayram başlayınca daha çok kişi gelecek. Onu bekliyoruz. Kimisi işte bayramda ailesi ile beraber geçirdikten sonra buraya gelecek. Ama, doluluk oranımız gayet iyi. Biraz daha da yerimiz var. Herkesi bekliyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Edremit Körfezinde Burhaniye Ören'i tanıtmak istiyoruz. Buranın doğal güzelliklerini en fazla kişiye hizmet olarak vermek istiyoruz. Tabi ki bizim müşterimiz buraya doğaya yakın bir ortam olduğu için tercih ediyorlar. İşte kuş sesleri, böcek sesleri, yeşillik, denize yakın olmak bunları anlara sunuyoruz" diye konuştu.