Kurban Bayramı tatilinde çadır ve karavan kampları tercih ediliyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenler, çadır ve karavan kamplarına ilgi gösterdi. Daha düşük bütçeyle uzun süre tatili amaçlayanlar rezervasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenler, çadır ve karavan kamplarına ilgi gösterdi. Daha düşük bütçeyle uzun süre tatili amaçlayanlar rezervasyonlarda yoğunluğa neden oldu. Kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, "Bayram tatiliyle birlikte sezona başlamış olacağız. Bayram için talep çok yüksek. 15 gündür telefonumuz susmuyor. Daha ekonomik olduğu için kamp alanları revaçta" dedi.

Bu yıl Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, otel ve kiralık evlerden daha ekonomik olduğu için çadır ya da karavan kampları, tatilcilerden ilgi görüyor. İzmir'in Gümüldür ilçesinde çadır kiralama günlük kişi başı ortalama 250 TL, karavan 400 TL, Foça'da çadır kiralama 200 TL iken karavan ise 4 kişiye kadar 400 TL olarak belirlendi. Seferihisar'da çadır kampı 200, karavan 400 TL iken, bayram nedeniyle çoğu kamp alanının yüzde 100 doluluğa ulaştığı Dikili Bademli'de çadır ücreti kişi başı 250 TL olarak açıklandı. Gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de ise çadır kampı günlük kişi başı 250 TL, karavan 700 TL. İzmir'in Karaburun ilçesi ile Muğla Akbük Koyu'nda çadır ve kahvaltı bedeli hizmeti almak isteyenler ise günlük 1800 TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çadır fiyatları kişi başı ortalama 150, karavan ise 300 TL civarında seyrediyor.

Kendilerine ait karavan ile tatile gelen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Çınar da (16) "15 gündür buradayız. Karavanla ilk deneyimimiz değil. Karavanla kamp yapmak çok güzel. Çadırdan daha rahat. Annem babam ve ben geldik. Ekonomik olarak daha uygun olduğu için daha uzun bir tatil yapma şansımız oluyor. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.