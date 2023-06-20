Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon kişilik iç pazar hareketliliği bekleniyor

Antalya'da 300 bin kişilik iç pazar hareketi gören turizmciler, Türkiye genelinde bu rakamın 2 milyon olacağını öngörüyor. Tatilin 9 gün olacağı erken açıklamasını oldukça olumlu karşılayan turizmciler, otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını açıkladı. Rezervasyonsuz gelenlere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

9 günlük bayram tatilinde 2 milyon kişilik iç pazar hareketliliği beklentisi

POYD Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu:

" Rezervasyonsuz gelinmesini tavsiye etmem"

Sadece Antalya'da 300 bin kişilik iç pazar hareketi gören turizmciler, Türkiye genelinde bu rakamın 2 milyon olacağını öngörüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk

"Türkiye çapında 2 milyon kişilik hareket bekliyoruz"

ANTALYA - Yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya'daki oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı. Tatilin 9 gün olacağı erken açıklamasını oldukça olumlu karşılayan turizmciler, Türkiye genelindeki iç pazar hareketini 2 milyon kişi olacağını öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını erken açıklaması, iç pazardaki tatil rezervasyonlarını hızlandırdı. Antalya'da 300 bin kişilik bir iç turizm hareketi beklenirken, kentteki 4 ve 5 yıldızlı otellerinde neredeyse tümü dün itibariyle yüzde yüz doluluğa ulaştığını açıkladı. Dış turizmde 2022 verilerinin önünde giden Antalya'da, rekor yılı 2019'un verilerini de bu yıl yakalamaya çalışıyor.

Yaklaşık 2 haftadır otellerdeki dolulukların ciddi şekilde artış gösterdiğini aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, bu artışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil süresini erken açıklamasının büyük etken olduğunu kaydetti. İç pazarda artan hareketlilik sonrası Antalya'nın Lara bölgesindeki otellerin dolduğunu belirten Saatçioğlu, ardından Kemer, Side ve Alanya bölgelerine göre bu yoğunlukların yayıldığını söyledi.

"Rezervasyonsuz gelenlere tavsiye etmem"

Saatçioğlu, insanların tatil alışkanlıklarının değiştiğini ve bunun tatil süreçlerini kısaltmaya neden olduğuna da değinerek, rezervasyon yapmadan gelen kapı misafirlerine tedbirli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Saatçioğlu, "Kapı misafiri bu dönemlerde çok oluyor. Bütün otellerde oluyor ama biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü en son gelenler, son odalarımızı verdiğimizden dolayı en yüksek fiyattan kalmış oluyorlar. Sadece 2 günlük oldukları için bunu göze alabiliyorlar. Özellikle Lara bölgesinde böyle bir şeyi tavsiye etmem çünkü bütün oteller dolmuş oluyor. Tabi mağduriyet olabiliyor ama biz de eğer yer yoksa yan tarafa gidebiliyor ama istediği standartta istediği kalitede bir otel şansı gittikçe daha da azalıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bayramdan sonra da doluluklar devam eder"

Bayram tatili öncesi dış pazardaki rezervlerle otellerin ciddi bir doluluğa ulaştığını, Kurban Bayramı ile birlikte bu oranın pik yaptığını kaydeden Saatçioğlu, bayramdan sonra da doluluk oranların süreceği yönünde beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

"Dün itibariyle dolu olduklarını açıkladılar"

Geçen hafta itibariyle otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 olduğunu ancak dün itibariyle çoğu otelin dolu olduğunu açıkladığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, bayramda 4 ve 5 yıldızlı otellerin dolu geçireceğine işaret etti.

Nisan ve Mayıs aylarında yavaşlayan Rus pazarının tekrar hareketlendiğini, Avrupa'dan gelen turistler ve bayram tatiliyle birlikte iç pazardaki hareketliliğin otelleri tamamen dolduracağını kaydeden Kuk, "Önümüzdeki haftadan itibaren hiç yer kalmayacak diye düşünüyorum. İç turizm hareketliliği ile beraber 25- 30 haziran itibariyle Antalya tamamen dolmuş olacak" dedi.

"Haziran sonu Antalya 6 milyon rakamını geçer"

Antalya'ya bayram tatilinde genelde rezervasyonların çoğunluğunun İstanbul, Antalya, Bursa, Trabzon ve Samsun gibi büyükşehirlerden olduğunu aktaran Kuk, iç pazarda sadece Antalya'da 300 bin kişilik bir hareket beklediklerini söyledi. Antalya'nın 10 Haziran itibariyle 4 milyon rakamını geçtiğini hatırlatan Kuk, bu rakamın Haziran sonu itibariyle 6 milyonu geçebileceğine işaret etti.

"2 milyonluk hareket bekliyoruz"

Hamit Kuk, son olarak Türkiye genelindeki tatil hareketliliğini değerlendirerek, "İç pazarda bayram döneminde sadece Antalya değil Ege ve diğer bölgelere de talepler var. Antalya'ya 300 bin geldiğine göre diğer bölgelere de toplam 600 - 700 bin rakamını buluruz. Toplamda 1 milyon rakamına ulaşmış oluruz. Bunun dışında sadece memleketine gidip ailesini ziyaret edenlerde var. Bunlarla beraber tüm Türkiye çapında 2 milyonluk hareket bekliyoruz" diye konuştu.