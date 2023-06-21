Kurban Bayramı tatili tatil destinasyonlarında yoğun rezervasyon talebi oluşturdu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere tatil destinasyonlarında yoğun rezervasyon talebi oluşturdu. Kıyı destinasyonlarında Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer ve Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris ve Fethiye tercih ediliyor. Kültür turlarında ise Kapadokya ilk sırada yer alıyor.

KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere tatil destinasyonlarında yoğun rezervasyon talebi oluşturdu. Kıyı destinasyonlarında Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer ve Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris ve Fethiye tercih ediliyor. Kültür turlarında ise Kapadokya ilk sırada yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere tatil destinasyonlarında ciddi talep oluşturdu. Bayrama bir hafta kala ortalama doluluk oranları artmaya devam ederken 20 Haziran günü itibarıyla 650 bin yatak kapasiteli Antalya'daki turistik tesisler 585 bin rezervasyon aldı.

Geçen yıla göre pansiyondan 5 yıldızlı otellere fiyatlarda iki kata yakın artış yaşandığını belirten Recep Yavuz, fiyatların da otel, oda, bölge gibi birçok özelliğe göre farklılıklar gösterdiğini söyledi.