Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma (Arefe Günü)

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor 12 Temmuz Salı günü bitiyor.