Kurban Bayramı tatil günleri yaklaşırken plan yapacaklar araştırmalara başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında hafta sonu ile birleşmeyen bayram tatili bu defa açıklama yapılması halinde hafta sonuyla birlikte değerlendirilebilir. Bu noktada "Kurban Bayramı tatili kaç gün, birleşecek mi, ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Cuma günü ile birleştirilmesi için çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesi gerekecek.

Özellikle Turizm için önem arz eden bayram tatilinin uzatılması için beklentiler arttı. Ancak bayram tatilinin 9 gün olması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bayram tatili araştırmaları hız kazanmaya başladı. Bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Arefe günü sonrasında 4 günlük bir bayram tatili yaşanacak.

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü

12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü

13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü

14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü

15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili

16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili

17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili

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