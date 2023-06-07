Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından merak edilmekte olan Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." Dedi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
27 Haziran Arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.
Kurban Bayramı takvimi şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi