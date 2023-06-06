Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem Haberleri
Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Kabine toplantısının ardından Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilen Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Sorusuna yanıt olacak cevabı verdi.
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Kabine toplantısının ardından Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilen Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Sorusuna yanıt olacak cevabı verdi. Detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.