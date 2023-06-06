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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

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Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Kabine toplantısının ardından Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilen Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Sorusuna yanıt olacak cevabı verdi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Kabine toplantısının ardından Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilen Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Sorusuna yanıt olacak cevabı verdi. Detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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