Kurban Bayramı tarihi 2023? Kurban Bayramı ne zaman olacak?
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Kurban Bayramı ne zaman sorusu Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla aranan konular arasında yer alıyor. Merak eden vatandaşlarımız kurban bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, hangi ay, kaç gün tatil olacak gibi soruları araştırıyorlar. Peki, Peki, Kurban Bayramı tarihi 2023? Kurban Bayramı ne zaman olacak?
Kurban Bayramı 2023 yılında hangi aya denk geliyor merak ediliyor. Aynı zamanda kurban Bayramı en uzun tatilin yaşandığı resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2023? Kurban Bayramı ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
2023 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı başlangıcı 23 Mart Perşembe günü olacak.
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar