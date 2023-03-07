Kurban Bayramı tarihi 2023? Kurban Bayramı ne zaman olacak?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla aranan konular arasında yer alıyor. Merak eden vatandaşlarımız kurban bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, hangi ay, kaç gün tatil olacak gibi soruları araştırıyorlar. Peki, Peki, Kurban Bayramı tarihi 2023? Kurban Bayramı ne zaman olacak?