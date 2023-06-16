Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda ücretsiz geçiş olacak mı merak konusu oldu.Peki, Kurban Bayramı otoyollar ücretsiz mi? 2023 Bayramda paralı otoyollar hangileri? Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlar tarafından otoyollar ücretsiz mi sorusu araştırılıyor. Bayrama sayılı günler kala otoyollar ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından hangi yolların ücretsiz olacağı araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı otoyollar ücretsiz mi? 2023 Bayramda paralı otoyollar hangileri? Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.