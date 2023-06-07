Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Daha sonrasında Kurban Bayramı tatili hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ayın kaçında?

Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ne zaman sorusu yanıt bulurken tatil süresi de netlik kazandı. Peki, KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

27 Haziran Arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

Kurban Bayramı takvimi şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.