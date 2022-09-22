2023 yılına girmemize az zaman kala vatandaşlar bayram tarihlerini araştırmaya başladı. En çok araştırılan bayramlardan biri ise Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu. Vatandaşların merakla araştırdığı konulardan biri Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Sorusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay? 2023 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

2022 yılı Kurban Bayramını Temmuz ayında kutladıktan sonra şimdi ise 2023 Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. 2023 Kurban Bayramı'nın tarihini araştıran vatandaşların sayısı oldukça fazla. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alan Kurban Bayramı vatandaşın merak konusu haline geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay? 2023 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran gününe denk geliyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 2 Temmuz tarihinde sona erecek.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre bu sorunun cevabı şu şekildedir:

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.