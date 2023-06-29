Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceği milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başladı. Bayram tatilinin bu sene 9 gün olması nedeniyle, tatil bölgelerine ya da memleketlerine gidenler dönüş yolu için hazırlıklarına başlıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı başlangıç bitiş tarihi nedir? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman bitecek? Bayram tatili hangi gün bitiyor?

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Yurttaşlar merak ediyor. Kurban Bayramı tatili bu sene 24 Haziran Cumartesi günü başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı başlangıç bitiş tarihi nedir? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman bitecek? Bayram tatili hangi gün bitiyor? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını söylemişti.

Kamu personelleri için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün tatil yapabilecek.

Söz konusu izin günleri özel sektör çalışanları için farklılık gösterebilir.