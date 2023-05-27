Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak?
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Ramazan ayının sona ermesinin ardından gözler Kurban bayramına çevrilmişti. Bu nedenle birçok kişi tarafından Kurban Bayramı ne zaman 2023? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Kurban Bayramına dair sorular gündemdeki yerini alıyor ve araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:
Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi