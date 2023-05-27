Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından gözler Kurban bayramına çevrilmişti. Bu nedenle birçok kişi tarafından Kurban Bayramı ne zaman 2023? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak?