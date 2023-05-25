Bu yıl dini bayramlar ne zaman olacağı ve kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. Kurban bayramı ne zaman 2023 ve Kurban bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün olacak soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kurban bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün olacak?

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Bu yıl Kurban Bayramı 27 Haziran günü başlıyor ve 1 Temmuz'da bitiyor.

Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2023 Kurban Bayramı tatili 4 gün olacaktır. 27 Haziran 2023 Salı arefe günü yarım gün olmakla beraber öğleden sonra tatildir.