Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerden Yunan adalarına akın

BALIKESİR 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelenler, hudut kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu. Deniz ulaşımı firması sahibi Eşref Jale, yaptığı açıklamada, Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi. Midilli-Ayvalık arasında yolcu taşımacılığı yapan firmaların ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Jale, "Pandemi döneminin ardından insanlar yurt dışına daha fazla gitmeye başladı. Bundan önce 19 Mayıs tatilinde de böylesi bir yoğunluk oluşmuştu. Biz bu bayramda bu kadar büyük bir yoğunluk beklemiyorduk. Bayram öncesinde rezervasyonlarımızda yüzde 70'lik bir doluluk oranı vardı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Midilli-Ayvalık arasındaki seferlere olan talep, bayram arifesinde yüzde 90 seviyelerini aştı." dedi. Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen turizm acentesi sahiplerinden Ali Jale ise, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde tatilcilerin uzun kuyruklar oluşturduğunu belirterek, "Bugün başlangıç olarak bin kişinin üzerinde bir yolcu sayısı ile seferlerimiz olacak. 9 günlük periyotta ise toplam da 8-10 bin kişinin arasında tatilcinin Yunanistan'ın Midilli adasına geçeceğini düşünüyorum. diye konuştu.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde oluşan uzun kuyrukta iki köpeği ile birlikte sıra bekleyen tatilcilerden Ayşe Gökovalı, "Muğla'da oturuyorum. Bugün Midilli iki can yoldaşımla birlikte Midilli Adası'na gitmek için buradayım. Onlar da ilk kez yurt dışına çıkacaklar. Köpeklerimden erkek olanı 10 yaşında, kız olan ise 8 yaşında. Biz Midilli Adası'nın hem ekonomik hem de coğrafi olarak yakınlığı açısından tatil için tercih ettik. Evcil hayvanlarımla yurt dışına çıkacağım için uzak bir ülkeyi tercih etmedim." dedi. Bursa'dan Ayvalık'a gelen tatilcilerden Olgun Göktaş ise Yunanistan ile benzerlik ve farklıları görebilmek için Kurban Bayramı tatilini Midilli'de geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek, "Ayvalık'a kadar gelip, buraya çok yakın olan Midilli Adası'na gitmemek olmazdı." diye konuştu. Tatilcilerden Ayvalıklı İbrahim Dinç, Midilli'ye olan yoğun ilginin Ayvalık esnafına da faydası olduğunu savunurken, İstanbul'dan gelip bayram tatilini Midilli'de geçireceğini söyleyen Esra Altay ise, "Midilli'yi halen vize vaktim varken gezip görmek istedim. Böylelikle hem kültürünü tanımak, hem gezmek, hem de adanın yemeklerini tadabilme olanağına kavuşmuş olacağım" dedi.

Öte yandan deniz hudut kapısı yakınındaki otoparklar da tatilcilerin araçlarıyla adeta hınca hınç dolması ise dikkatlerden kaçmadı.