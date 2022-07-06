Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprülerin ücretsiz olacağıtatile ya da şehir dışına gidecek yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretli olacak mı? İstanbul metro marmaray bayramda bedava mı? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban bayramı sebebiyle hangi illerde toplu ulaşım araçlarının bedava olacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan bayramında İstanbul ve Ankara'da toplu ulaşım ücretsizdi. Benzer bir kararın kurban bayramı için de alınacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR HANGİLERİDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)