Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?
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Kurban Bayramı'nda otobüslerin ücretsiz olup olmadığı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, bayramda toplu taşıma ücretli olacak mı? İstanbul metro marmaray bayramda bedava mı? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?
Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprülerin ücretsiz olacağıtatile ya da şehir dışına gidecek yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretli olacak mı? İstanbul metro marmaray bayramda bedava mı? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar haberimizde...
Kurban bayramı sebebiyle hangi illerde toplu ulaşım araçlarının bedava olacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan bayramında İstanbul ve Ankara'da toplu ulaşım ücretsizdi. Benzer bir kararın kurban bayramı için de alınacağı tahmin ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)