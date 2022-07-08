Kurban Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Arefe günü noter çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? Arefe günü noter açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? Arefe günü noter açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

AREFE GÜNÜ NOTER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü noterler yarım gün hizmet vermektedir.

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu sebebiyle noterler hizmet vermeyecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma (Arefe Günü)

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor 12 Temmuz Salı günü bitiyor.