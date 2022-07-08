Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? Arefe günü noter açık mı, kapalı mı?
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Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda noterler açık mı, çalışıyor mu sorularını araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu ve Arefe günü noter açık mı, kapalı mı merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Arefe günü noter çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? Arefe günü noter açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? Arefe günü noter açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…
Arefe günü noterler yarım gün hizmet vermektedir.
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu sebebiyle noterler hizmet vermeyecektir.
Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:
- Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma (Arefe Günü)
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor 12 Temmuz Salı günü bitiyor.