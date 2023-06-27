Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen ve kentin tarihi mekanları ile doğal güzelliklerini görmek isteyen vatandaşlar Kastamonu'ya akın etti. İl merkezi ve ilçelerde yaşanan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı'nda Kastamonu'ya ziyaretçi akını: Kent en kalabalık günlerini yaşıyor

KASTAMONU - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen ve kentin tarihi mekanları ile doğal güzelliklerini görmek isteyen vatandaşlar Kastamonu'ya akın etti. İl merkezi ve ilçelerde yaşanan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden Kastamonu'ya gelen vatandaşlar kentteki en kalabalık günlerin yaşanmasına sebep oldu. 500 binden fazla Kastamonulunun yaşadığı İstanbul ve farklı şehirlerden kente binlerce vatandaş geldi. Bayramlarını memleketlerinde geçirmek isteyen ve kentin doğal güzellikleri ile tarihi mekanlarını görmek isteyen vatandaşlar, kentteki esnafın da yüzünü güldürdü. 383 bin nüfuslu Kastamonu'nun il merkezi ve ilçelerinde yaşanan yoğunluk trafikte de gözlemlendi.

"Bu bayramda evliyalar şehri Kastamonu'ya geldik"

Bayram tatilini geçirmek için Gaziantep'ten Kastamonu'ya gelen Ebubekir Aktaş, "Bu bayram evliyalar şehri Kastamonu'ya geldik. Burası maddi ve manevi olarak, kültür mirası olarak Türkiye coğrafyasında derin bir yere sahip. Şu anda Kastamonu'da yoğunluk olarak İstanbullu vatandaşlar daha fazla" dedi.

"Türkiye'nin her yerinden Kastamonu'ya gelen insanlar var"

2 gündür büyük bir yoğunluğun yaşandığını belirten Aykut Sert isimli esnaf ise, "Yaklaşık 2 gündür yoğunluklar başladı. Türkiye'nin her yerinden Kastamonu'ya gelen insanlar var. Özellikle bu senede turistler Kastamonu'yu daha da çok tercih ediyor" diye konuştu.

"Buraları merak ediyorduk, tarihi yerlerini gezip görmek için geldik"

Kastamonu'ya tarihi mekanları gezmek için geldiğini kaydeden Hatice Yıldız da, "Kurban Bayramı için İstanbul'dan geldik. Buraları merak ediyorduk, tarihi yerlerini gezip görmek için geldik" şeklinde konuştu.

"İnsanlar akın etti"

Tarihi çarşılarda yoğunluğun daha fazla olduğunun altını çizen Veli Süngü, "Kastamonumuza Cuma gününden itibaren insanlar akın etti. Burası da tarihi bir çarşı olduğu için merak edip gelen turistler var. Esnafın da Cuma gününden bu yana yüzü gülüyor. Çarşı kalabalıklaşmaya başladı, herhalde bayram sonuna kadar bu yoğunluk devam edecek. Bir nebze olsun esnafların yüzü de gülüyor" ifadelerini kullandı.