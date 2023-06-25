Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu tahmini nedir? 26 Haziran- 2 Temmuz hava durumu!

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KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji yayınladığı raporda Kurban Bayramı süresince yurt genelinde güneşli bir hava beklendiğini açıkladı. Kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülmesi beklenirken, hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU TAHMİNİ NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

26 HAZİRAN- 2 TEMMUZ HAVA DURUMU

Bayramın birinci günü yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.

Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise yağış geçişleri görülecek.

İKİNCİ GÜNÜ YER YER YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bayramın ikinci günü yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış görülecek.

Yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ AÇIK HAVA ETKİLİ OLACAK

Bayramın üçüncü günü, yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayram süresince en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Antalya'da 30, Samsun'da 27, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Adana'da 33, Diyarbakır'da 38, Erzurum'da 27, Trabzon'da 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.