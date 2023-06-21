Kurban Bayramı'nın gelmesiyle yurttaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Evde hastası olanlar veya düzenli olarak tedavi olması gereken hastalar ise merak ediyor. Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocağı bayramda çalışıyor mu? Kurban bayramında devlet hastaneleri açık mı? İşte cevaplar…

Bayram tatili yaklaşıyor. Vatandaşların aklında ise bazı sorular var. Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocağı bayramda çalışıyor mu? Kurban bayramında devlet hastaneleri açık mı?İşte bayramda çalışmayacak kurumlarla ilgili detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu işlemleri bayram sonrası için gerçekleştirilecek. Hastaneler, Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak ancak acil bölümleri hasta kabulü yapacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Her gün belirli saatler dışında, gece vakitleri açık olan bir eczane nöbetçi olarak hizmet vermektedir. Bayram süresince eczaneler kapalı olacak, sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Bayram günlerinde sağlık ocakları faaliyet göstermeyecek. Hastaneler, Ramazan bayramı boyunca kapatılacak ancak acil servis bölümleri hastaları kabul edecektir.

SAĞLIK OCAĞI BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu işlemleri bayram sonrası için gerçekleştirilecek. Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek.