Kurban Bayramı'nda hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda hastanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hastaneler açık mı? Arife günü hastaneler resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI? ARİFE GÜNÜ HASTANELER RESMİ TATİL Mİ?

9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesinde hastanelerin hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Pek çok kurum bayramlarda resmi tatil sayıldığı için hizmet veremiyor.

Bayramda diğer kamu kuruluşları gibi hastaneler de çalışmayacak. Fakat hastanelerde acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler ise kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

"8-9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde Sağlık ocakları Kurban Bayramı'nda açık olmayacak. Arife günü ise diğer kuruluşlar gibi yarım gün hizmet verilecek.