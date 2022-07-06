Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlarımız bayramda bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? Arife günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nın arife günü bankalar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI? ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayıldığı için hizmet veremiyor.

Ancak arife günleri bankalar saat 12.00'ye kadar yarım gün hizmet veriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arife gününde bankalar yarım gün açık olacak. Bu yıl arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Dini bayramlar da resmi tatil statüsüne girdiği için Ramazan Bayramı'nda da bankalar kapalı olacak.