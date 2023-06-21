Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Bayramda bankalar çalışıyor mu? soruları merak edildi.

Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Bayramda bankalar çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2023? Bayramda bankalar çalışıyor mu? soruları yer aldı.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi