Kurban Bayramı'nda Antalya otelleri yüzde 100 doluluğa ulaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 gün resmi tatil ilan ettiği Kurban Bayramı'nda, Antalya bölgesinde birçok otelde rezervasyonlar şimdiden yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Bu yıl, Kurban Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı gününü de idari izin ilan etmesiyle 9 güne yükseldi. Okulların kapanacağı ve sınavların da tamamlanacağı bir sürece denk gelen Kurban Bayramı'nın, yaz döneminin de ilk tatil fırsatını oluşturması nedeniyle şimdiden Antalya ve Ege bölgeleri başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde yoğun talep oluştu.

Bayram ile uzun aile tatiline imkan sağlandığını belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, "Erken rezervasyon yapılması, insanlara yüzde 25 indirim fırsatı yaratıyor. Yurt dışında da okulların tatile girmesi ve ülkemizde havaların ısınması nedeniyle yabancı turistlerin rezervasyonları da arttı. Rezervasyonlardaki artış oranı yüzde 121'e yükseldi. Antalya'da yüksek sezonun başlamasıyla rezervasyon yoğunluğu var. Euro ve dolardaki yükseliş de yabancı turist ve sağlık turisti için ülkemizi cazibe merkezi yapıyor. Yerli turist açısından, euro ve dolar paritesi yüksekliği ise rezervasyonları olumsuz etkiliyor" diye konuştu.