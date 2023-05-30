KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi?

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Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında açıklama yaptı. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 ve emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi merak ediliyor. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 ve emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi gündeme geliyor. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için " Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu. 2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya kadar çıkardı. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre AK Parti'nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak. Kılıçdaroğlu ise seçimi kazanması halinde emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye dağıtacağının sözünü verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM GELDİ Mİ?

Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.