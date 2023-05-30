Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla beraber emeklilerin gündeminde ikramiyeler yer aldı. Arama motorlarında Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı? sorusu araştırılıyor. Müslüman aleminin en önemli zamanları arasında yer alan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla birlikte arama motorlarında Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? soruları araştırılmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan Bayramında emeklilere 2 bin TL ikramiye verilmişti. Kurban Bayramında da emeklilere 2 bin TL ikramiye verilecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı ikramiyesinin 21 Haziran tarihinde yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:

Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi