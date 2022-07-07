Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatıyor? 2022 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da,

Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.